AUDIO - Marchetti: "Conte ha altri club, sono tre i profili più sondati dal Napoli"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Intanto sembra che ci siano sempre poche speranze di vedere Conte al Napoli.

“Penso che le difficoltà per arrivare a Conte ci siano per ogni club. Le opportunità per lui poi non si fermano a Napoli, quindi ha a disposizione altre opzioni. In ogni caso credo che Conte stia facendo le sue valutazioni. Se resterà fermo sarà per sua volontà, aspettando delle possibilità più avanti”.

Gasperini potrebbe diventare un’opzione per il Napoli?

“Al momento i profili più sondati sono Italiano, Pioli e Gasperini. Di questi tre, se c’è uno che è più difficile strappare è proprio Gasperini. All’Atalanta c’è una sinergia potente con l’allenatore; penso che prima di lasciarlo andare sarebbe trattenuto. Il club ha dimostrato di meritarsi il livello a cui è arrivato, grazie al lavoro alla direzione sportiva, ma proprio grazie all’allenatore.

Pioli invece è stato chiaro, il Milan non si lascia. Se ci si separerà sarà stato di comune accordo. Italiano invece sta vivendo una soluzione particolare a Firenze, potrebbe diventare una possibilità. Tempo fa venne sentito anche Allegri, non si può escludere nulla”.