AUDIO - Orlando: "Il Napoli ora è unito, ha tolto situazioni complicate dallo spogliatoio"

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dei temi della Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dei temi della Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

A chi farebbe un appunto oggi?

"In positivo alla Lazio, perché ho sempre detto che aveva qualche problemino ma gioca un grande calcio ora. Complimenti a Sarri, stanno divertendo ora".

Cosa la fa credere di più di questo Napoli rispetto all'anno scorso?

"E' più squadra. Ha tolto delle situazioni complicate nello spogliatoio, si vede che è un gruppo unito. Ci credo che Simeone è contento così anche se sta in panchina, quando entra fa sempre gol. Spalletti lo scorso anno ha avuto tanti infortunati e con la squadra al completo sarebbe andata diversamente. Spalletti ora ha tutto in mano, ha capito che ha per le mani la squadra che può vincere lo Scudetto".

E' cambiato anche Spalletti?

"A Luciano danno fastidio certi personaggi, vedi Totti e Icardi. Adesso ha la squadra in mano e tutto funziona alla perfezione. E come insegnamento della tattica lui è fortissimo".

Inter che sembra essersi ritrovata. Che idea ha? E' un'Inter da rimonta?

"Quando uno fa bene e viene fuori da una situazione come quella vissuta ne vanno riconosciuti i meriti. Inzaghi non credo lo si possa considerare uno come Conte o Spalletti, ma sta dimostrando qualcosa. La rosa poi è di assoluta qualità. Tenere fuori ora uno come Brozovic è segno di personalità".

Ma Conte pensa davvero alla Juventus?

"Credo che convenga a tutte e due. Credo che Conte non abbia mai nascosto la voglia di tornare in Italia. Se n'è andato dalla Juve e rientrare da trionfatore e come uno che deve ricostruire tutti per lui è un progetto allettante. Non credo che rischi brutte figure".