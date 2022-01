AUDIO - Prof. Castellacci: "Senza nuovo protocollo ci saremmo ritrovati con tanti casi Napoli-Juve"

Il professor Enrico Castellacci, medico dello sport, è intervenuto durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Non ho condiviso la scelta e l'ho detto chiaramente. Mi è sembrata fuori luogo: per entrare negli stadi ci vuole il Super Green Pass, tutto ciò che è stato detto servisse giustamente per riprendere la vita sociale. Non ho condiviso, mettere 5000 persone a San Siro fa sorridere, è tornare indietro come credibilità sia politica che sanitaria".

Che ne pensa della gestione protocolli sanitari in Serie A? "Io avevo criticato i protocolli perché già diversi mesi fa li consideravo desueti. Mi domandavo come i vertici non cambiassero, ci saremmo ritrovati nella stessa situazione del Napoli-Juventus dei primordi, con tutto il malessere che ricordiamo. Si sapeva il valore giuridico e legale delle Asl, è stato un teatrino brutto e non simpatico. Si è evidenziato come le autorità competenti arrivino all'ultimo minuto a risolvere problemi che poteva fare in tavolo unico con Governo, Federazione e Lega. Cosa alla fine fatta, in un giorno".