AUDIO - Repice in radiocronaca si emoziona: "Kvara ricorda Best! E' un fenomeno, mi alzo in piedi!"

Il paragone di Kvicha Kvaratskhelia con George Best arriva in diretta in radiocronaca su Radio Rai e dalla voce di Francesco Repice. Di seguito alcuni estratti della sua radiocronaca: "Ogni volta che prende palla Kvaratskhelia succede qualcosa di magico. Fare paragoni è improprio, ma vedere quel numero di maglia, quei calzettoni abbassati, quel caracollare... a me ricorda davvero un nord-irlandese. Lasciate la fantasia dell'appassionato si scateni con i fenomeni del passato perché questo è un fenomeno. Se ne va ancora Kvaratskhelia, cosa sta facendo! Palla a sinistra per Osimhen che è in fuorigioco, ma attenzione, vedere giocare uno così è impressionante, non lo fermano mai! Ha le ventose al posto dei piedi!". All'uscita dal campo: "Stavolta mi alzo in piedi anche io ad applaudire".