AUDIO - Sconcerti: "Campionato alterato dalle plusvalenze? Ecco quanto valgono in punti"

TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti, grande firma del giornalismo sportivo e opinionista è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "La vera notizia di oggi è quella sulle plusvalenze indebite. Certo, se la multa è di centinaia di migliaia di euro su 149 milioni di plusvalenze... La vera domanda è se attraverso esse sia stato alterato il campionato. Ma non avremo mai risposta, la giustizia sportiva non ci proverà nemmeno. Per me decine di milioni di plusvalenze valgono l'alterazione di un punto".

Il processo finirà con un nulla di fatto?

"Assolutamente sì, credo proprio sia fatto per essere fine a se stesso".