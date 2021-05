AUDIO - Sconcerti: "Gattuso entusiasma Firenze! C'è felicità per gli acquisti che porterà"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

La sua top 11 della Serie A?

"Buffon in porta, perché se lo merita e perché ha vinto la Coppa Italia. E' un premio alla carriera. Poi terzino destro Cuadrado, al centro De Vrij e Tomori, terzino sinistro Bastoni. I quattro centrocampisti sono Berardi, Barella, Kessié e Insigne. I due davanti Ronaldo e Lautaro. L'allenatore Pioli. In panchina Szczęsny, Di Lorenzo, Spinazzola, Acerbi, Kjaer, Hakimi, Chiesa, Milinkovic-Savic, Freuler, Lukaku e Mkhitaryan".

Lautaro o Lukaku potrebbe finire sul mercato in casa Inter. E Conte potrebbe andare via:

"E' clamoroso che Conte lasci e che sottolinea le difficoltà dell'Inter. Vedremo se andrà davvero così. Era chiara questa cosa, visto il prestito, che è per pagare spese e iscrizione al campionato. E ora dovrà trovare liquidità per le prossime tre stagioni. I 100 milioni vanno trovati in un'azienda che finora ha perso denaro. Ora l'Inter è una società ipotecata, perché Zhang per il prestito ha messo l'Inter. E' una crisi travolgente".

Juventus, addio a Paratici. E Allegri si avvicina?

"Certamente è stato tolto il masso che impediva l'ingresso di Allegri. Allegri e Paratici non sono compatibili, per cui si potrebbe pensare a un suo ritorno. Paratici ha continuato ad essere la voce della Juventus fino a ieri, non deve essere stato qualcosa di concordato ma qualcosa che parte da lontano ma è stato comunicato solo ora. Non ho capito quanto Allegri sia stata la scelta inseguita o se è stata l'unica scelta possibile".

Inzaghi sondato dall'Inter. Ma lui ora parla con Lotito per il rinnovo. Che succederà?

"Che il rapporto tra la Lazio e Inzaghi sia logoro si è capito. Il fatto che si incontrino è perché forse si vuole andare avanti. Io credo che Inzaghi abbia molte chance per restare. Un'Inter campione d'Italia senza allenatore deve far riflettere. Io pensavo arrivasse Allegri, credo che la fretta della Juve sia proprio per questo motivo".

Le piace Gattuso alla Fiorentina?

"C'è molto entusiasmo a Firenze. Le persone sono contente, perché Gattuso ha messo dei paletti e quindi si crede a una campagna acquisti vicina alle sue preferenze. Il rapporto col Napoli è stato molto complesso. Gattuso ha avuto in mano il contratto stilato dagli avvocati del Napoli, lo doveva firmare, lì sono iniziate le incomprensioni. Se l'è tenuto in mano troppi giorni quel contratto e c'è stata la 'ritorsione' del presidente che si è guardato intorno. Ne ha chiamati troppi insieme, vuol dire che voleva rimanere con Gattuso. Il tecnico però, saputo questo, si è sentito tradito. Poi sono uscite tante cattiverie nei suoi confronti".

Cosa rende così complicata la piazza di Napoli?

"La piazza è molto particolare, anche più di Roma. E' una piazza unica. Quando si innamora, la piazza ti dà tutto, ma ti tiene continuamente in discussione".