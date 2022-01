AUDIO - Sconcerti: "Il Napoli si è rilanciato, ma che rottura avere la Juve dietro"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Il Napoli ieri ha rilanciato le proprie ambizioni?

"Sì, perché ha giocato bene. Ho visto male il Bologna, che comunque aveva tante assenze. Via via che recupera giocatori, il Napoli torna ad essere stesso: una gran bella squadra. Ora sarà molto interessante la corsa Champions: avere dietro la Juventus di Allegri, che ha trovato l'equilibrio, è una rottura di scatole enorme per tutte tranne che per l'Inter, che può discretamente fregarsene".