AUDIO - Sconcerti: "La differenza l’ha fatta l’organizzazione del Napoli. Il Milan non tira più in porta"

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, il direttore Mario Sconcerti ha analizzato Milan-Napoli, terminata col successo degli azzurri: “La differenza l’ha fatta l’organizzazione del Napoli e un paio di giocatori. Il Milan conferma un momento di involuzione, sta subendo molto la rincorsa dell’Inter. È un Milan che non tira più in porta e quando tira glieli annullano, fatica ad arrivare in porta. Gli azzurri poi hanno palleggiato e li hanno fatti girare a vuoto. Il Napoli ha meritato e merita la classifica che ha, che è corretta”.