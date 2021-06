AUDIO - Tacchinardi: "Dopo Napoli e Chelsea credevo che Sarri potesse ripetersi alla Juve"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato a parlare dell'esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus: "Io ci credevo, dopo che aveva fatto bene a Napoli e Chelsea. Ci credevo ma poi non è andata bene. Si poteva provare a cambiare, ma sembrava una squadra anarchica, con grandi fuoriclasse ma poco legati. Io pensavo che potesse fare grandi cosi in Champions e invece...Alla fine tanto criticato ma lo Scudetto l'ha portato a casa. Certo, in un gruppo però ci vuole empatia. La sensazione da fuori è che hanno deciso di cambiare per la poca empatia col gruppo".