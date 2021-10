AUDIO - Tacchinardi: “La Fiorentina servirà al Napoli per capire se è pronto per stare lì in alto"

A commentare la Serie A e le notizie di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Fiorentina-Napoli, sfida di livello per la squadra di Spalletti:

"Una partita super tra due squadre che giocano un ottimo calcio. La crescita del Napoli si vede, merito di Spalletti che, come Italiano, è un ottimo allenatore. Per il Napoli è il modo per capire se è pronto per stare lì in alto".