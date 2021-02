AUDIO - Tacchinardi: "Napoli e Roma accumunate dagli stessi difetti"

L'ex calciatore della Juventus e tecnico Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Juve che vince ancora. Dove può arrivare?

"La Roma non tira mai ma gioca molto bene. Pirlo l'ha preparata bene questa sfida e ha vinto. La Juventus l'ha preparata così, anche vedendo come era andata un girone fa. Chiellini ha dato una grossa mano, soprattutto per lo spirito di squadra. Ha aspettato la Roma con molta umiltà, ha lottato e quando ha avuto l'opportunità ha cercato di fare male".

Ti convince davvero questa Juventus?

"Dobbiamo valutarla a 360 gradi. La Roma ha avuto una settimana per prepararla e questo è importante. La Juve ha dovuto giocare con l'Inter, per giocare all'attacco forse la squadra non era pronta, proprio per l'impegno di Coppa. Non si è vista una Juve splendida ma è stato bravo Pirlo a capire che la Roma più la vai a prendere, più ti può far male. Vedo bene Milan e Inter, ma in un mese la Juve si è ripresa alla grandissima".

Cosa manca alla Roma per il salto di qualità?

"La Roma non ha vinto uno scontro diretto. Mi sembra tanto bella ma quando incontra dei duri dall'altra parte non lascia mai il segno e non ci mette mai quel qualcosa in più. Sta facendo un ottimo campionato, ma se vuoi stare lì davanti mentalmente devi avere qualcosa di più".

Un pensiero sempre sulla Roma:

"A me sembra che abbia gli stessi difetti del Napoli. Per stare lì in alto devi tenere sempre la tensione al massimo. Hanno troppi alti e bassi".