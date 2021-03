AUDIO - Tacchinardi promuove Allegri: "Il Napoli è la squadra adatta a lui"

Per parlare dei temi del campionato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Allegri al Real e Zidane alla Juventus?

"Ho sentito Allegri spinge molto sul settore giovanile. Tutto vero ma oggi vediamo Modric, Kroos: per prenderli devi avere i soldi e noi siamo indietro".

Che dice del momento di Pirlo?

"Oggi è come sparare sulla croce rossa. Da oggi inizia un altro campionato, i bonus sono finiti. Se la Juventus si rimette in pista, arriva tra le prime quattro e vince la Coppa Italia è un conto, sennò è ben altro. Contesto l'atteggiamento della Juventus ieri contro il Benevento. La squadra di Inzaghi veniva da un momento terribile, la Juve ha fatto vedere un atteggiamento già visto altre volte. Non riesco a capire come non abbia potuto far vedere un altro spirito. Si continuano a vedere errori, a partire dalla costruzione dal basso".

Roma problema della squadra o del tecnico?

"Mi piace Fonseca, è adatto a un calcio europeo. Lui soffre le squadre chiuse e con le big è stato così. Criticarlo mi sembra assurdo, è bravo, la squadra non è da top ma sta facendo benissimo in Europa. Lui continua ad andare avanti con le sue idee. Qui soffre a livello tattico".

Roma all'altezza delle big italiane?

"Non va a nascondere i difetti della sua squadra. Gioca alta con difensori che hanno velocità. Quando deve difendere profonda va in difficoltà. Ma nonostante questo è un grande allenatore".

Roma-Allegri, lei ci crede?

"Allegri è un grande allenatore. Io andrei sul Napoli, perché la Roma ha un'identità diversa".