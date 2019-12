AUDIO - "Vittoria meritata! Ripresa di carattere e qualità!", la gioia di Del Genio in radiocronaca su KK

"Goool! Allan da centravanti vero! Ha difeso palla, s'è girato ed l'ha messa all'incrocio, aggiustando una partita che sembrava totalmente negativa nel primo tempo", il commento di Paolo Del Genio, in radiocronaca esclusiva per Kiss Kiss Napoli, che poi esplode al gol-vittoria al 94': "Goooool! Gooool! Elmas sul secondo palo la mette dentro, Napoli meritatamente in vantaggio per quanto fatto nel secondo tempo. Primo gol in azzurro, importantissimo! A 10 secondi dalla fine il Napoli ha trovato il gol! Il Napoli vince a Reggio Emilia, una vittoria importantissima per come si era messa la gara, poi ripresa di carattere e qualità. Vittoria meritata per quanto prodotto nell'ultima mezz'ora!"

Di seguito la sintesi della radiocronaca tratta da Youtube