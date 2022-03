Auriemma: "Arrivata offerta ad ADL da fondo qatariota. Bari o Napoli? Credo cederà gli azzurri"

Lo stesso Auriemma ha espresso poi una sua considerazione in merita al nodo multiproprietà in casa De Laurentiis

“Da quello che so io, è arrivata un’offerta a De Laurentiis da parte di un fondo qatariota". Questa l'indiscrezione lanciata da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: "L’offerta si aggira sui 400 milioni di euro ma è ancora troppo bassa per il Napoli".

Lo stesso Auriemma ha espresso poi una sua considerazione in merita al nodo multiproprietà in casa De Laurentiis: "Secondo me, tra Napoli e Bari, si deciderà di cedere gli azzurri perché si è arrivati all’apice della storia”.