Auriemma: “Basta accontentarsi della Champions, solo il Napoli può perdere lo Scudetto!”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Salite Sulla Giostra, trasmissione in onda su StileTv: “Il Napoli ha ingranato le marce alte per vincere lo scudetto e solo il Napoli può essere l’ostacolo di se stesso. Critiche a Conte dopo le parole in conferenza stampa? Lui disse che a Napoli bisogna vincere, la frase sui napoletani che diventano cattivi è stata una sua esagerazione per scuotere la squadra e caricare il gruppo, per far capire che se non vinci ti criticano, anche a Napoli. Ha voluto creare il clima dei nemici intorno a sé e blindare il suo gruppo che oggi ha tante defezioni, per reagire alle brutte prestazioni.

La narrazione in base alla quale noi ci dobbiamo accontentare di giocare la Champions non mi sta più bene, non è più possibile ragionare così. Il Napoli ha dimostrato che sa scegliere meglio gli uomini e trovarli liberi quando servono, grazie al lavoro del presidente De Laurentiis. Benitez aveva appena vinto l’Europa League con il Chelsea, Spalletti era fermo da due anni, Conte da un anno e mezzo. Ci vuole anche questa dose di bravura.

McTominay è l’unico calciatore del Napoli ad aver segnato una doppietta, questo accresce ulteriormente le qualità di Antonio Conte, che potrebbe vincere lo scudetto senza che nessun attaccante segni una doppietta.

Sono curioso di vedere come giocherà il Napoli a Lecce, perché nelle ultime trasferte ha lasciato molto a desiderare. Senza Buongiorno, dovrebbe giocare Olivera e non Rafa Marin, con Spinazzola basso a sinistra. Bisogna usare il 4-4-2 con Politano a destra e McTominay a sinistra, davanti Raspadori con Lukaku, formazione obbligata se sei costretto a spostare Olivera al centro”.