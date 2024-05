Auriemma contro Calzona: "Vergognoso il cambio di Di Lorenzo, l'ha esposto ai fischi!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha criticato Francesco Calzona per il cambio di Di Lorenzo nel finale

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha criticato Francesco Calzona per il cambio di Di Lorenzo nel finale: "Il capitano del Napoli è finito al centro di un caso per le dichiarazioni del suo agente, ma anche per i fischi ricevuti ieri al Maradona, al termine di una partita... io lo devo dire, sono rimasto sconcertato, ha giocato 46 partite in tutte le competizioni col Napoli, 45 su 46 le ha giocate dall'inizio alla fine, guarda caso quella di ieri a 5 dalla fine cosa fa l'allenatore?

E' stato chiamato fuori sullo 0-0, per far entrare Mazzocchi, sai, se esce Di Lorenzo ed entra Lukaku... ma entra uno dello stesso ruolo e viene coperto di fischi dal Maradona perché chiaramente e legittimamente tutti avrebbero fischiato. Una standing ovation al contrario, credo sia stato un atto vergognoso da parte dell'allenatore che non doveva esporre a questo il giocatore, non riusciva neanche a mettere la fascia al compagno. Non è una scelta che fai costantemente, Di Lorenzo non è mai stato sostituito, guarda caso viene sostituito ora. E' uno che ci mette la faccia, ha le palle davvero, dice le cose che non funzionano, risponde se il tecnico dice ad esempio non dovete guardare il film. Il giocatore più serio bersagliato di fischi!".