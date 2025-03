Auriemma: “Kvara era il fiore all’occhiello del Napoli, che errore non averlo sostituito…”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Fuoriclasse, trasmissione in onda su Radio Cusano Campus: “Il problema del Napoli è stato non sostituire il calciatore che era il simbolo il Napoli di quest’anno, ovvero Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli aveva il fiore all’occhiello, era lui. Capisco non voler reinvestire i 75 milioni incassati, ma 20-25-30 milioni li vuoi spendere per un sostituto?”.

