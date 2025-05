Auriemma: “L’Inter ha fallito! Il Napoli ha fatto i punti che di solito portano in Champions”

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, ha commentato gli ultimi fatti della lotta scudetto tra Napoli e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non dobbiamo passare per cantori, ma parlare anche di cosa non ha fatto l’Inter.

Il Napoli se vince l’ultima fa 82 punti, sono quelli che si immaginavano di fare per arrivare in Champions. Il Napoli il suo l’ha fatto, è quello previsto, nonostante poi si sia indebolito a gennaio. Chi ha fallito è l’Inter che non ha fatto ciò che ha potuto. Poi se tu mi dai un regalo, devi essere bravo a prenderlo. Il Napoli e’ stato regolare, l’Inter non ha sfruttato l’ultimo regalo".