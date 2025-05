Sabatini e Trevisani in coro: "Su Neres non è rigore, è lui che va addosso al difensore"

A Pressing su Mediaset l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio arbitrale di Parma-Napoli, con un rigore fischiato per fallo di Lovik su Neres ma poi revocato per una precedente irregolarità di Simeone: "Siamo al 96’, viene fischiato calcio di rigore per la gamba destra di Lovik che non permette a Neres di entrare nella disponibilità del pallone. Anche il braccio destro avvolge il giocatore del Napoli. È giusto il rigore. Al VAR però Marini riguardando l’azione vede Simeone che fa fallo al giocatore del Parma, è chiaramente fallo perché il piede di Simeone va sul giocatore del Parma”.

Chiara dunque l'analisi di Graziano Cesari: il fallo di Lovik su Neres è senza dubbio da calcio di rigore, ma a detta sua è giusto revocarlo per lo scontro a inizio azione tra Simeone e il giocatore del Parma. Nel salotto di Pressing non sono però dello stesso parere i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani: "Per me non è calcio di rigore, è Neres che va addosso all’avversario”, dice Sabatini, Trevisani aggiunge: "Questo per me rientra nella linea degli episodi che non sono calci di rigore. Vedete che Neres fa un salto, è un salto autoprodotto e non c’entra col fallo”