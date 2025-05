Capello: "Inter, che spreco! Si è rilassata troppo, forse già pensava alla finale di Champions"

Fabio Capello all'indomani della penultima giornata di Serie A ha affidato il suo commento sul campionato alle colonne de La Gazzetta dello Sport. Di seguito uno stralcio: "Non avrei mai pensato che una squadra esperta come l’Inter buttasse via il campionato in questo modo. E a questo punto, a una giornata dalla fine del torneo, credo proprio che per il Napoli sia fatta: ha conservato, sia pur con qualche patema, contro un Parma che in casa si è confermato avversario molto ostico per le “grandi”, il vantaggio in classifica sui rivali. Domenica prossima affronterà un Cagliari aritmeticamente salvo, mentre Inzaghi e i suoi andranno a Como al cospetto di una squadra, come i sardi, ormai tranquilla, ma che vorrà chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico un torneo condotto con un piglio autorevole e un gioco assai brillante per essere una neopromossa.

Resta il fatto che, come dicevo prima, gli uomini di Inzaghi, come troppo spesso gli è successo nel recente passato, si sono rilassati, inspiegabilmente e colpevolmente. L’Inter del primo tempo a un certo momento dominava, voleva vincere, voleva fare gol. Questa Inter non si è vista nel secondo tempo, ha giocato a perdere tempo. È stata meno attenta e veloce, si è addormentata. E non è una questione di calo fisico, perché negli ultimi minuti, dopo il 2-2 laziale, erano tutti lì che correvano come pazzi. No, è un fatto di testa, mentale. Probabilmente il desiderio di risparmiare energie, pensando inconsciamente anche alla finale di Champions, forse la paura di un infortunio muscolare, che a questo punto della stagione è dietro l’angolo, ha fatto tirare i remi in barca alla squadra.

[...] L’Inter rimane la squadra con la rosa più profonda del campionato; bravo Inzaghi a far ruotare i giocatori nell’ultimo periodo, ma evidentemente qualche acciacco di troppo (Lautaro, Thuram) e, appunto, un calo mentale della squadra, hanno permesso ai rivali di mantenere quel punticino di vantaggio che a fatica ma con merito sono riusciti a difendere finora. Devo dire che mi aspettavo un Napoli vincente a Parma, come pure che l’Inter battesse la Lazio; non è successo, ma ho detto in tempi non sospetti che il Napoli avrebbe vinto questo scudetto con un punto di vantaggio sui nerazzurri".