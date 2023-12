Auriemma: "Non è che non si può parlare degli arbitri perché Mazzarri passa per quello che si lamenta"

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', in onda sulle frequenze di 'Radio 24'

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', in onda sulle frequenze di 'Radio 24': "L'avrei voluto sentire ieri Mazzarri. Però il Napoli ha voluto evidenziare qualcosa che è successo, non è che solo perché poi Mazzarri passa per quello che si lamenta non dobbiamo dire più nulla sugli arbitri.

Il lavoro di Mazzarri si sta vedendo ma sta lavorando da una settimana, sono fiducioso per il futuro, purtroppo sono capitate queste partite complicate. Il problema è che questa squadra non regge, non dura più di 60 minuti".