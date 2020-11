Auriemma: "Primo tempo forse il peggiore della gestione Gattuso"

“Bisogna accontentarsi in questo momento, squadra ha delle difficoltà non so se di approccio mentale o di scadimento fisico. Il primo tempo contro il Rijeka è stato forse il peggiore della gestione Gattuso”. Parla così Raffaele Auriemma, che analizza attraverso il proprio canale Youtube la sfida col Rijeka: “Prendere un gol dal Rijeka e rischiare di prenderne un altro con una squadra così passiva non è da Napoli. Alla fine i valori sono venuti a galla, i croati sono crollati nel secondo tempo tanto che probabilmente ha difeso la sconfitta di misura”.