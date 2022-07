Auriemma: "Se Koulibaly va alla Juve non lo chiamerò traditore, ma non ha senso farlo per 6mln"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte si è espresso così su Kalidou Koulibaly

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte si è espresso così su Kalidou Koulibaly: "Se il Napoli offre a Koulibaly 5,5 milioni non ha senso andare a alla Juve per 6 milioni. Va ricordato che Ramadani non ha solo Koulibaly e ieri la Juventus ha chiesto informazioni per Milenkovic. Il Napoli deve arrivare a 75 milioni di monte ingaggi, che diviso per 25 giocatori fa come media 3 milioni a giocatore. Giocatori tipo Zanoli non prendono 3 milioni, quindi, si potrebbe fare qualche sforzo per Koulibaly. Le società fanno bene a cautelarsi mettendo il bonus alla presenza.

Se Koulibaly dovesse andare alla Juve non lo chiamerei mai traditore. Se da un lato possiamo dire che i napoletani hanno antipatia per gli juventini, dall’altro ci sono juventini che addirittura ci odiano. La Juve se perde De Ligt deve prendere due difensori, perché ha già perso Chiellini. Bremer è promesso all’Inter, quindi, la Juve è disperata perché non ha difensori e per questo si sta catapultando su Koulibaly. Il procuratore alcune volte fa qualcosa anche contro la volontà del giocatore, ma solo quando il suo assistito può trarne vantaggio".