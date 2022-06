Auriemma: "Se vanno via tutti questi il Napoli sarà ancora competitivo per lo Scudetto?"

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così: "Nella mia testa rimbalza sempre una frase: ‘faremo di tutto per vincere lo scudetto’. Per vincerlo ci vuole una squadra competitiva, se noi avessimo la squadra di quest’anno sarei tranquillo ma se vanno via tutti questi giocatori allora io mi chiedo se De Laurentiis farà di tutto per tenerli o dovrà prenderne altri altrettanto bravi. Quando Spalletti tace al cospetto del presidente, che dice di voler lottare per lo scudetto, è enigmatico”.