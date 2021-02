Auriemma: "Senza 3 punte e Lozano, chi doveva segnare 3 gol contro il Granada?"

Attraverso il suo canale youtube, il giornalista Raffaele Auriemma è tornato sull'eliminazione in Europa League: "Il Napoli doveva segnare almeno 3, 3-0 o vincere 4-1, senza il miglior cannoniere della storia azzurra, Mertens, che ha giocato uno spezzone dopo un mese fuori. Io lo speravo, ma senza allenamenti la forza viene meno. Senza il miglior cannoniere attuale con 13 gol, Lozano, in più non c'era neanche l'attaccante su cui ha puntato quest'anno, Osimhen, e pure senza Petagna che qualche gol l'ha fatto. Chi doveva fare questi 3 gol? Potevamo mai pretenderli da Insigne che non segna su azione dal 17 gennaio nel 6-0 alla Fiorentina, nelle ultime 12 gare un solo gol su rigore contro la Juventus. Chi doveva segnare? Politano tutto sommato sta dimostrando di avere dei golletti, pur non essendo un bomber, realizzando 4 gol nelle ultime 12. Chi doveva segnare? Elmas? 2 gol sempre considerando le ultime 12, contro Spezia in Coppa e col Parma. Potevamo sperare in Zielinski, ed in effetti ha sbloccato la gara proprio lui. Gente che segna, ma non così tanto da puntare su di loro".