Auriemma su Insigne: “E’ stato manipolato. Al suo posto eviterei di dare colpa a qualcuno…”

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento a Tele Club Italia nel corso di Club Napoli Night, ha parlato di Insigne e del suo "non è colpa mia!" dopo il gol alla Salernitana diventato virale: "Lorenzo si sente in difficoltà, è stato un gesto forzato. Non doveva firmare prima di Juve - Napoli e non doveva farsi immortalare. È stato troppo manipolato e si è visto disorientato. Fossi in lui, eviterei di dare colpa a qualcuno altrimenti farebbe terra bruciata attorno a sé".