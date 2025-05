Podcast Cagni: "Differenza tra Inter e Napoli sta nei gol presi. Una cosa manca a tutti, ma non a Conte"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni.

Una spiegazione di questo calo dell'Inter rispetto allo scorso anno come se lo spiega?

"Per me ha fatto un ottimo lavoro. Ogni campionato è una storia a sè. Guardando il suo percorso, è un allenatore di qualità, ha fatto divertire, ha fatto anche degli errori ma spero che vinca la Champions, così tutti tacciono. Dimmi un altro allenatore che ha dimostrato le sue qualità nella gestione dei calciatori. Poteva vincere di più sì, ma se valutiamo Inzaghi è uno dei migliori in Europa".

L'altra sera però un errore grave non vincere quando sei avanti all'89°:

"La Lazio mette dentro uno che ha 38 anni, ma è per dire che negli ultimi anni in tutte le squadre non ci sono più giocatori di personalità. L'allenatore è quello che determina veramente tutto, non determina più nessuno. E' diventato sempre più difficile il lavoro di un tecnico, perché il problema è sempre un errore tecnico".

Cosa aggiunge?

"La differenza col Napoli è nei gol presi. Si deve sempre, tutto l'anno, entrare nel discorso difensivo, allenare singolarmente i giocatori. Ma è una cosa che manca a tutti, non a Conte".