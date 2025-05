Comune, Simeone: "Bus scoperto e non solo. Se le cose vanno come devono, ci divertiamo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Sciopero dei mezzi venerdì? Abbiamo bisogno del servizio di collegamento della metropolitana, speriamo il Prefetto trovi la soluzione per questa situazione importante per l’ordine pubblico. Maxischermo in giro per la città doveroso per i tifosi, anche perché il sistema di TicketOne fa acqua. Ho ricevuto tante lamentele ma non mi occupo della vendita dei biglietti. Dalla nostra garantiremo a tanti cittadini, tifosi e non tifosi, con i maxischermo di poter seguire la partita.

Se venerdì le cose vanno come devono quest’anno ci divertiamo con i festeggiamenti. Al di là della festa di popolo, ci potrà essere anche qualcosa con il bus scoperto che con il 2023 non abbiamo potuto fare. Il Napoli non è una squadra di calcio per i napoletani, non è solo una maglia azzurra, è un senso di appartenenza, una festa di popolo. Ciò che accade al Maradona ha ripercussioni sulla settimana di ogni persona di Napoli”