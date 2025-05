Bordocampista Dazn: “Predisposti tutti i mezzi per raccontare al meglio il post partita di Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' il giornalista di Dazn e bordocampista Alessio De Giuseppe: “Sarò al “Maradona” venerdì e mi aspetto una grande serata. Al Napoli domenica è andato tutto bene relativamente agli altri campi, perché oltre al pareggio dell’Inter è arrivata la salvezza del Cagliari. Adesso ha poco da chiedere al campionato. Il Napoli ha pareggiato le ultime due e penso abbia voglia di sfogarsi in attacco. Mi aspetto un’atmosfera simile a Napoli-Salernitana, io facevo fatica a trattenere l’emozione.

A Udine fu speciale nel 2023, vivere una serata del genere al “Maradona” sarà ancora più emozionante. Per i tifosi un’atmosfera diversa. Dazn ha predisposto tutti i mezzi per raccontare nella migliore maniera possibile il post partita. Siamo pronti anche a Como, perché ci sono le due eventualità da considerare. Ovviamente le attenzioni maggiori sono sul Napoli. Io non credo che gli azzurri siano in difficoltà: a Parma nella prima ora ho visto una squadra sul pezzo, presente e concentrata. Il palo di Anguissa rappresenta la sfortuna che può esserci in queste occasioni”.