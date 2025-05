Malfitano: "Al bando discorsi sul futuro di Conte, pensiamo al Cagliari! Sarà caricato a mille dai tifosi"

vedi letture

"Lasciamo perdere tutti i discorsi sul futuro di Conte, pensiamo a venerdì sera! Siamo ad un passo da qualcosa di inaspettato, Conte la definisce ciliegina, noi- ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'- lo definiamo il coronamento del lavoro di un'intera stagione. Mi spiace solo che Conte finora non abbia speso nemmeno una parola per la società che ha creduto in lui e lo ha rilanciato ad altissimi livelli.

Il Cagliari non ha grandi motivazioni, avendo già raggiunto la salvezza ma mi preoccupa l'aspetto ambientale, perche i tifosi del Cagliari sono ad Assemini a sostenere la squadra e mi giungono voci da Cagliari secondo cui i tifosi vogliono parlare con la squadra e chiedere massimo impegno contro il Napoli, forti dei brutti rapporti con la tifoseria napoletana dovuta a quel lontano Cagliari-Piacenza in cui i tifosi del Napoli si schierarono a favore del Piacenza, cosa che i cagliaritani presero come un affronto e che non hanno mai perdonato". ‎