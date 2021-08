Avv. Bocchini su Osimhen: "Se la condotta è antisportiva la sanzione può essere dimezzata"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'avvocato Francesco Bocchini, esperto di diritto sportivo, ha parlato della squalifica per due turni a Victor Osimhen: "Comincia male il campionato dal punto di vista del diritto sportivo, davvero una doccia fredda.

Speranze del Napoli legate al ricorso? Bisogna conoscere per prima cosa gli atti, in questo caso il referto dell'arbitro, sui quali il Napoli potrà proporre il ricorso. Bisogna sapere cosa ha scritto l’arbitro nel referto, va chiarita il tipo di condotta dell’attaccante del Napoli. La strada è duplice, se la condotta è stata violenta allora sono dolori, perché la sanzione è superiore addirittura alle due giornate di squalifica e la sentenza è impossibile da rovesciare. Se la condotta è stata invece gravemente antisportiva, la sanzione prevista è di due giornate e qui si potrebbe lavorare. Bisognerebbe dimostrare che durante l’azione di gioco il comportamento è stato commesso mentre la palla andava verso il centro dell’area di rigore e vedere il tipo di fallo (in questo caso lo schiaffo secondo la sentenza). Se il giocatore si libera dalle mani sulle spalle dell’avversario e reagisce, si va nell’art. 39 e allora ci sono delle attenuanti. In questo caso ci sono più circostanze attenuanti, per l’art. 15 la sanzione si può ridurre della metà e quindi di una sola aggiornata. Le attenuanti sono tre: non c’è dolo, il calciatore non ha mai subito tali sanzioni nello scorso campionato e il comportamento non prevede quella volontarietà che dal giudice sportivo è catalogata come violenza.

Quali sono i tempi per il ricorso? Sono immediati, con l’adozione della via d’urgenza il ricorso sarà inoltrato entro la seconda giornata di campionato, quindi prima di Genoa-Napoli”.