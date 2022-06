Avv. Chiacchio: "Parole Liguori hanno importanza, forse verranno ascoltati altri calciatori"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato: “Le dichiarazioni di Liguori sono dichiarazioni che hanno la loro importanza. Ad oggi il Napoli ha affrontato due processi uscendone assolto in entrambi i procedimenti. Per la giustizia sportiva italiana il Napoli non ha commesso nessuna violazione normativa. Per quanto riguarda la giustizia ordinaria stanno indagando e vorranno sentire tutte le parti interessate per fare le loro valutazioni. Tutti i personaggi coinvolti in questa vicenda potranno essere sentiti per appurare la verità. E non è da escludere che durante l’attività investigativa vengano ascoltati anche i calciatori.