Avv. Grassani: "Inter-Juve non finisce qui! Ma perché Pecoraro non ha denunciato prima?"

Mattia Grassani, legale che tra le altre cose collabora con la SSC Napoli, ha commentato la denuncia dell'ex capo della Procura FIGC Pecoraro durante un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Una vicenda risalente a due anni fa che viene denunciata solo oggi tramite una intervista non credo che sia il più corretto modus operandi per un procuratore federale. Poteva muoversi all'epoca. Chi meglio della Procura Federale poteva denunciare all'epoca la situazione? Tendenzialmente, prendo con la massima cautela le denunce postemi. Il fatto in sé, così come ricostruito, è un fatto grave. In più non è accaduto tra due soggetti di un ordinamento sportivo qualunque, ossia un club e un tesserato, ma tra la Lega e il soggetto titolare del potere di indagare. La partita Inter-Juve sicuramente non finisce qui. Dopo le denunce di ieri, sicuramente si andrà avanti. Ma ci sono lati da chiarire".