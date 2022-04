Avv. Grassani sul deferimento: "3-0 a tavolino per la Juve neanche al fantacalcio! Non ce l'aspettavamo..."

Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ci aspettavamo in alcun modo il deferimento. I tempi sono nella norma perché il procedimento ha vissuto l'apertura dell'indagine, poi l'audizione del presidente De Laurentiis il 2 marzo. Non c'è da arrabbiarsi, è una indagine aperta e noi giochiamo a carte scoperte perché l'audizione l'abbiamo chiesta noi e avevamo messo a verbale e prodotto tutta la documentazione per l'archiviazione. Evidentemenente Juventus-Napoli deve essere una partita con tanti strascichi, è una conseguenz agrave che non ritenevamo di meritare.

Dopo l'audizione le carte certificano che il Napoli non ha fatto viaggiare i calciatori contro il provvedimento dell'ASL, anzi è stato prodotto un documento dell'ASL in cui viene dichiarato che il Napoli e i suoi tesserati hanno seguito le disposizioni dell'ASL. Nessuna sanzione è stata emessa nei confronti delle parti. Davanti a tutte queste cose, potevamo aspettarci il deferimento?

Il 3-0 a tavolino per la Juventus? No, nemmeno al fantacalcio. La partita è stata omologata dal Giudice Sportivo e l'1-1 sul campo è stato conseguito. Si discuterà di sanzioni disciplinari che comunque sono assolutamente da rigettare, lo faremo nel dibattimento".