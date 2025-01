Avv. La Marca su Lukaku: "Prestazione importante, non si è fatto influenzare dall'errore"

vedi letture

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca.

Napoli-Venezia, come valuta la prestazione degli azzurri? “Era una partita che nascondeva numerose insidie ma il Napoli è stato bravo a portarla casa, nonostante un rigore fallito ed un monumentale Stankovic, che davvero sta dimostrando di essere un portiere di ottimo livello. In una partita che sembrava per certi versi bloccata, le mosse di Conte sono risultate decisive, visto che con l’ingresso in campo di Raspadori e il consequenziale cambio di modulo il Venezia ha perso punti di riferimento. Sì tratta di una vittoria pesantissima considerato che il Napoli ha guadagnato due punti su tutte le rivali con l’unica eccezione dell’Inter vittoriosa a Cagliari.”

Raspadori può essere una risorsa per questo Napoli? “Raspadori è un giocatore importante e chiaramente a partita in corso può spostare gli equilibri come è capitato con il Venezia. Dietro una punta come Lukaku può esaltarsi, in determinati momenti della partita la presenza di Raspadori potrebbe permettere al Napoli di passare al 4-2-3-1, modulo più congeniale per le caratteristiche del giocatore ex Sassuolo.”

Come giudica la prestazione di Lukaku? “Lukaku dal dischetto non è stato perfetto nonostante sia uno specialista, ma nel secondo tempo il belga ha offerto una prestazione importante. Lukaku non si è fatto influenzare dall’errore dagli undici metri ma con esperienza e determinazione ha cercato la via del gol mettendo in difficoltà l’intera retroguardia avversaria, solamente la sfortuna ed uno strepitoso Stankovic non hanno permesso al belga di potersi riscattare dopo l’errore dal dischetto ma in generale il belga ha offerto una buona prova.”

Un suo giudizio su questi primi mesi di Conte al Napoli “Bisogna fare solo un plauso al Napoli e a Conte visto che sono stati capaci di tenere testa a due compagini come Atalanta ed Inter che in questo momento sono le due squadre che hanno dimostrato di possedere un qualcosa in più rispetto le rivali, visto che le stesse possono fare affidamento su progetti tecnici longevi e ciò alla lunga sta facendo la differenza. Per questo motivo il primato del Napoli ha un peso maggiore, i partenopei sono stati bravi a ripartire nel migliore dei modi, la società è stata abile a fare le scelte giuste in primis puntando su un tecnico eccezionale come Conte, il quale è stato fenomenale visto che il suo Napoli si è rilevato immediatamente competitivo.”

Come giudica l’ennesimo pari della Juventus? “La Juventus ha offerto una buona prestazione contro la Fiorentina, ma ha avuto il demerito di non chiudere l’incontro, invece la Fiorentina è stata brava a rimanere in partita ed abile a trovare il gol del definitivo pari su una disattenzione degli avversari. Per i bianconeri pesano i tanti punti persi da situazioni di vantaggio, a dimostrazione di come questa squadra debba migliorare tanto anche sul piano mentale e soprattutto debba essere più cinica.”

Kean rappresenta un rimpianto per la Juventus? “Kean è sempre stato un ottimo centravanti, a Firenze ha trovato la piazza giusta per esaltare le sue qualità e soprattutto sente la fiducia di tutto l’ambiente, con la Juventus ciò era difficile considerata anche la presenza di Vlahovc. Inoltre Kean è stato bravo a sfruttare l’occasione che gli è capitata con il trasferimento alla Fiorentina difatti sin da subito ha trovato la via del gol con una certa continuità e regolarità e ciò ha fatto la differenza permettendogli di diventare immediatamente un beniamino della tifoseria viola.”