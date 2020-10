AZ, la delusione di Stengs per l'ennesima rimonta: "Dopo il pari eravamo tutti arrabbiati"

Ieri Calvin Stengs, ala della AZ Alkmaar, con un suo gol sembrava aver portato la sua squadra alla vittoria con un gol contro il VVV-Venlo. Invece gli ospiti hanno pareggiato 2-2 grazie ad un calcdio di rigore segnato a pochi minuti dal termine. L'olandese, avversario del Napoli in Europa League giovedì, ha parlato al termine del match non nascondendo la sua delusione: "Ovviamente tutti eravamo arrabbiati, il che è comprensibile. No, non siamo arrabbiati con l'arbitro. Questa è una questione secondaria. Dobbiamo solo guardare a noi stessi. Non c'era niente di sbagliato nel primo tempo. Avevamo il Venlo completamente sotto controllo e non avevano niente da dire. Io stesso non sono riuscito a segnare un altro gol due volte".