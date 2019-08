Azzi: "Le griglie quest'anno tardano ad arrivare. Intanto vi dico la mia..."

"Quest'anno le griglie tardano: forza e coraggio, alla peggio si fa un'altra brutta figura... Per me il Napoli arriva ai quarti di UCL e nelle prime due in campionato", così su Twitter il giornalista di Repubblica, Marco Azzi. E per voi dove arriverà il Napoli? Puoi scrivercelo qui, sul nostro nuovo profilo Instagra