Bacconi: "Garcia ad oggi aveva gli stessi punti, cambia che l'Inter ne aveva 15"

vedi letture

Adriano Bacconi, allenatore e match analyst, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "Si Gonfia La Rete": "L'anno scorso Garcia dopo cinque giornate aveva gli stessi punti, il vero problema è che l'anno scorso l'Inter ne aveva 15 ed era a punteggio pieno. Adesso questo voglia di scudetto e questa speranza è anche dovuta a come vanno gli avversari, non è dovuto solo al Napoli. Non si corre da soli. Quindi è chiaro sembra che sia un campionato aperto, questo aiuta aldilà dei meriti reali della squadra".