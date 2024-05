Bacconi svela: “Gasperini voleva venire, il Napoli l’ha messo in stand-by perché aveva Conte”

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha svelato un retroscena sul prossimo allenatore del Napoli

Nel corso di Si Gonfia la Rete su Tele A, l’allenatore e match analyst Adriano Bacconi ha svelato un retroscena sul prossimo allenatore del Napoli: “Gasperini voleva venire a Napoli in realtà. La bella donna di Gasperini era il Napoli. E’ il Napoli che l’ha messo in stand-by perché aveva un bell’uomo nel frattempo, ovvero Conte. Gasperini è stato messo in stand-by e non si è voluto far mettere in attesa ed ha deciso di restare con l’Atalanta. E’ quello che so io su Gasperini”.