Bagni incredulo: "Non è possibile convocare Bernardeschi al posto di Politano, nella Juve non ha giocato!"

Salvatore Bagni, ex giocatore, tra le altre, di Napoli ed Inter, commenta, intervenuto a "Tele A", la decisione di Roberto Mancini di convocare Bernardeschi per gli Europei, lasciando a casa Politano: "Non è possibile convocare Federico Bernardeschi al posto di Matteo Politano. Il calciatore della Juventus non ha praticamente giocato in questa stagione, ha fatto bene sì e no un paio di partite, poi ha ampiamente deluso.

Discorso diametralmente opposto per Matteo Politano, autore di una stagione strepitosa a Napoli. L'esterno azzurro ha ricoperto un po' tutti i ruoli dimostrando di essere in grandissima forma. Assurdo davvero...".