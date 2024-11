Bagni: "Neres in difficoltà se deve fare il lavoro di Kvara e Politano, buono come arma finale"

vedi letture

Si aspettava un minutaggio diverso per Neres? E' una delle domande poste a Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro, dai colleghi del Corriere dello Sport. Di seguito un estratto dell'intervista pubblicata oggi dal quotidiano: "No, perché se gli chiedi il lavoro di Politano o Kvaratskhelia, lui va in difficoltà. Il brasiliano in venti minuti spacca le partite, ma guarda caso da titolare col Lecce non ha ripetuto le prestazioni brillanti di quando entra nel finale. In questo momento a Conte servono calciatori capaci di giocare a tutto campo. E poi anche l'anno scorso al Benfica giocava spesso Di Maria".

E Lukaku? Come si riassumono i suoi primi mesi da attaccante del Napoli?

"Intanto ricordiamoci che se Osimhen fosse partito subito, lui sarebbe arrivato molto prima. Invece ha saltato la preparazione estiva e quindi ci sta mettendo più tempo a entrare in forma. Ora è in ritardo ma lui lo sa, anche Conte lo sa, ecco perché gioca sempre. Deve ritrovare il ritmo partita. Per ora va bene così, anche coi suoi gol il Napoli è primo".



Tra una settimana arriva la Roma al Maradona.

"Se fosse stata la Roma delle prime dodici giornate, il Napoli avrebbe avuto vita più facile. Ma ora c'è Ranieri che è tifoso della Roma, uomo di Roma, un allenatore credibile e una grande persona.Sarà dura per il Napoli perché Ranieri darà subito fiducia all'ambiente e perché i suoi giocatori vorranno mettersi in mostra per conquistare un posto e la sua stima".