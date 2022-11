Bagni: “Sconfitta immeritata! Il Napoli ha giocato meglio, Liverpool innocuo per 85 minuti”

Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Tele A:

TuttoNapoli.net

Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Tele A: "Il Napoli ha gestito meglio, è stato meglio in campo rispetto al Liverpool. Se si doveva perdere, meglio oggi, indolore, anche se il Napoli ha giocato con i titolari.

Una sconfitta assolutamente immeritata, ma per capire quanto è cresciuto il Napoli basta vedere che prova ha fatto in una partita comunque relativa, il Liverpool è stato innocuo per 85 minuti e dispiace ma bisogna pensare all’Atalanta. Le seconde non mi fanno paura, tranne Benfica o Psg e non sappiamo ancora chi ci sarà. Con tutte le altre passeremmo ai quarti”.