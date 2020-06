Bagni sul rinnovo di Mertens: "Si tratta di un segnale importante. Napoli è unica..."

Salvatore Bagni, storico centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli con la propria tattica, con il proprio modo di pensare, ha eliminato Juventus, Inter e Lazio. Gattuso ha dimostrato di poter imporre il proprio gioco. Il Napoli ha avuto tante occasioni nel secondo tempo. Ha aspettato e si è ritagliato i propri spazi. Merito assoluto a Gattuso che ha fatto in modo che tutti i calciatori si sacrificassero. Gattuso è stato bravissimo sotto tutti i profili. Complimenti veramente. Non è facile portare un trofeo al sud. Mertens? Il rinnovo è un segnale importante. Il giocatore era già legato a Napoli, adesso lo sarà ancora di più. È stato un atto d’amore da parte del ragazzo. Napoli è unica poi sotto questo profilo. Questo calore che ti viene dato non esiste da nessuna parte del mondo”.