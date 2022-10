Baiano: "Il Napoli è la squadra più spettacolare d'Europa, gli manca solo una cosa"

"Io spero che il Napoli possa arrivare il più lontano possibile in Champions League, oltre che in campionato".

TuttoNapoli.net

Francesco Baiano, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in 'MSL- Forza Napoli Sempre': "Dicono che senza una difesa ermetica non puoi vincere un campionato e i numeri nel calcio non si contestano. Però se hai la quarta o la quinta difesa e la squadra vanta però una media di 3,5 gol a partita, come il Napoli attuale, allora se non vinci il campionato ci vai molto ma molto vicino. Guardo il calcio in tutto il mondo e mi piacciono particolarmente le squadre europee. Ecco, il Napoli se non è il miglior team d'Europa sia sicuramente quello più spettacolare. Io spero che il Napoli possa arrivare il più lontano possibile in Champions League, oltre che in campionato.

La gestione di Osimhen? A Lungo andare non penso che lui accetterebbe il ruolo di secondo piano.

Kvara? Non lo conoscevo. Anche se io non valuto un giocatore per quanto costa, sono stati bravi i dirigenti del Napoli e tutto lo staff perché hanno portato veramente un giocatore straordinario. Poi è anche un ragazzo semplice che non ha tatuaggi, non ha capelli tinti o cose del genere. Su un suo rinnovo, è giusto premiare un calciatore che fa bene. Il talento per emergere è essenziale, poi se sulla tua strada trovi un allenatore come Spalletti, allora sei a cavallo. Kvaratskhelia punta sempre l'avversario e 9 su 10 lo salta e ti crea superiorità numerica. Ha personalità ed entusiasmo e questo aiuta anche la squadra. È un giocatore eccezionale in una squadra che sta a mille. In questo momento l'unica cosa che manca al Napoli è un cambio per un terzino destro per essere davvero coperti in tutti i reparti"