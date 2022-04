Baiano: “Spalletti ora lavori sulla testa: è difficilissimo ma tutto può ancora accadere”

L’ex attaccante di Napoli e Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

© foto di Federico De Luca

L’ex attaccante di Napoli e Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Nelle ultime due partite il Napoli ha affrontato due squadre, Fiorentina e Roma, che stavano davvero bene. I viola hanno vinto piuttosto nettamente, ieri contro i giallorossi è stato un pareggio giusto. Di sicuro le cinque sconfitte interne sono troppe, hanno fatto la differenza, se vuoi ambire allo scudetto non puoi perdere così tante gare in casa. Peccato, perché al Maradona si poteva fare di più.

Il morale credo ora sia ai minimi termini, dieci giorni fa dopo la vittoria di Bergamo pensavamo allo scudetto, adesso i sogni sembrano svaniti e bisogna lavorare sulla testa dei calciatori: la rincorsa è difficilissima ma il calcio è strano, bastano due pareggi delle altre e sei di nuovo sulla cresta dell’onda. A patto che il Napoli però torni a vincere, questo è chiaro. Sorrido quando i famosi “santoni” pensano al calendario, questo è un campionato molto strano, tutti hanno obiettivi, anche il Napoli lo è: la qualificazione Champions è praticamente in tasca, può cullare ancora il sogno scudetto anche perché i ritmi lì davanti non sono alti. Il Napoli non deve mollare”.