Baldini su Maradona: "Davanti al genio c'è solo da rimanere in silenzio e godere"

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, ha ricordato Diego Armando Maradona in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno: "Di fronte alla genialità io non ho parole. Nell'arte c'è solo il silenzio per descrivere la Gioconda o una poesia sublime. Diego era un genio. Di fronte a lui non ci sono parole che tengano, ma c'è solamente da rimanere in silenzio e godere dello spettacolo che ha saputo creare".