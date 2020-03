Barça-Napoli, Chiariello: "Dichiarazioni fanno a cazzotti, esistono giocatore che non rischiano contagio?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Ci sono affermazioni che tra loro fanno un po' a cazzotti. Il portavoce del Barcellona ha dichiarato che nessuno dei loro giocatori si è rifiutato di giocare contro il Napoli, quelli del Napoli si stanno allenando come se nulla fosse. Molte squadre si sono fermate in attesa di capire cosa succederà. Perché esistono calciatori di Serie A e di Serie B, cioè quelli che hanno rischi di contagio e quelli che non hanno rischi? Ieri abbiamo visto partite che sembrava fosse tutto normale, ma non è così, la vita è stravolta".