Barça-Napoli, le ultime parole famose di Spalletti: "Io sono fortunatissimo..."

Dopo la vittoria contro il Leicester e il superamento del girone di Europa League soltanto da secondo a Luciano Spalletti fu posta questa domanda: "Ieri Juve prima per un gol al 94’. Oggi voi secondi per colpa di un rigore al 98’. Quanto confa la fortuna nel calcio?". L'allenatore azzurro si disse molto fortunato: “Io non so quanto conta e non so come sono messi gli altri. Però io sono fortunatissimo: se hanno fortuna anche gli altri, al massimo fanno pari”. Forse non è proprio così.