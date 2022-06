Barcellona in crisi, Laporta: "Situazione delicata, il 16 giugno l'assemblea per trovare soluzioni"

TuttoNapoli.net

La situazione economica del Barcellona resta grave e il futuro dei blaugrana e del loro mercato resta notevolmente incerto. Il presidente blaugrana Joan Laporta, nella riunione con i soci più anziani del club, ha fatto il punto della situazione, non nascondendo la criticità del caso: "Quando siamo arrivati al Barcellona - ha spiegato Laporta - il club era clinicamente morto. Ora siamo in Champions League. Il prossimo 16 giugno convocheremo una assemblea per trovare le soluzioni faccia a faccia e indirizzare la situazione economica del club, che resta molto delicata. Quando siamo arrivati qui non potevamo pagare, avevamo una spada di Damocle sulla testa. Non pagavamo ciò che dovevamo ai creditori da tre semestri. Siamo passati dall'essere morti alla Champions".