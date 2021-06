Bargiggia: "Con Sarri la Lazio farà un tentativo per strappare Insigne al Napoli"

“Sarri sta temporeggiando, non è convinto di accettare la proposta di Lotito - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, su 1 Station Radio nella trasmissione 'Un sogno nel cuore': "Dal canto suo, il presidente della Lazio ha sondato anche altri nomi. Quello che interessava di più, però, ha prolungato il contratto con la sua: mi riferisco a Vincenzo Italiano. Maurizio vorrebbe degli acquisti, due su tutti sono Hysaj e Maksimovic, mentre Lotito non può garantirglieli.

Inoltre, pare che l’approdo di Sarri alla Lazio comporterebbe un tentativo per arrivare anche a Lorenzo Insigne. Per quanto concerne Antonio Conte, invece, la mia sensazione è che resterà fermo almeno un anno. Ancora oggi chiede 17 milioni di euro all’anno, ragion per cui anche il Tottenham sembra si sia tirato indietro”.